(معماريو الغد) معرض لمشاريع التخرج المتميزة في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق

دمشق- سانا

تحت عنوان “معماريو الغد” افتتحت كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق اليوم معرضاً لمشاريع التخرج المتميزة لطلاب الكلية من دفعة العام الدراسي 2021-2022.

ويتضمن المعرض 45 مشروعا تم اختيارها من بين 240 مشروعاً، ويستمر لغاية الخميس القادم في قاعة رضا سعيد واعتباراً من يوم الأحد 27-11-2022، وحتى يوم الخميس 1-12- 2022 في مبنى الكلية.

ولفت رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان إلى أن المعرض يهدف إلى تشجيع المتميزين من الطلاب على الاستمرار والتفوق والإبداع وإبراز المواهب الفنية وتشجيعها، مشيراً إلى اتخاذ مجلس الجامعة قراراً بتقديم الدعم المالي للمشاريع الأكثر تميزاً لمساعدة الطلاب على تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع.

الدكتور عقبة فاكوش عميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق أكد أن المشاريع المطروحة تعالج الكثير من المشكلات العمرانية والمعمارية التي تحتاجها البلاد، ومن المهم أن تطلع الجهات المعنية عليها لكي تصبح واقعاً ولا تبقى حبيسة الأدراج، مبيناً أن الكلية وضعت المشاريع على أقراص صلبة وسيتم إرسالها للمؤسسات التي تعنى بكل مشروع على حدة.

الدكتورة عبير عرقاوي المشرفة على المعرض لفتت إلى حرص الكلية على تشجيع الطلاب ليتصدوا لمشاريع حقيقية على أرض الواقع ويقدموا لها تصاميم هندسية عصرية تتميز بمستوى من الإبداع الفني للتأكيد على أن العمارة هي فن كما هي علم، مبينة أن الأعمال المعروضة تمثل حصيلة جهد متواصل استمر خمس سنوات من التحصيل العلمي، حيث إن الأعمال المختارة هي للحاصلين على العلامات الأعلى بين المتخرجين من 84 بالمئة وحتى 95 بالمئة.

وفي لقاءات مع سانا تحدث عدد من الطلاب المشاركين عن مشاريعهم حيث قالت الطالبة هنادي حلبي: إنها قدمت مشروعاً يتضمن تصميماً هندسياً مقترحاً لمقر الجامعة الافتراضية السورية يتضمن أربع كتل ويتمتع بالعديد من المزايا التعليمية والفنية، فيما قالت الطالبة تالا الخطيب: إنها قدمت مشروعاً يتضمن تصميماً هندسياً جديداً لمبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين

بدمشق، وهو عبارة عن مجمع للإنتاج الإعلامي مكون من ثلاثة أبنية وشاشة عرض في منتصفه كنقطة جذب، فيما قال الطالب محمد ست الخباز: إن مشروعه وزميله يتضمن إعادة تأهيل محور شارع 29 أيار الواقع بين ساحتي يوسف العظمة والسبع بحرات وإيجاد العديد من الحلول للمشكلات الطرقية فيه وتخفيف الضغط عنه باعتباره محورا يتميز بأنه تجاري اقتصادي ينشط خلال أوقات الدوام الحكومية.

هيلانه الهندي