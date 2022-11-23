دفاعات سيفاستوبول تسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق القرم الروسي

موسكو- سانا

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف أن الدفاعات الجوية في الجمهورية أسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية بينها اثنتان حاولتا استهداف محطة بالاكلافا الحرارية لتوليد الكهرباء.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن رازفوجايف قوله في بيان اليوم: “حاولت طائرتان دون طيار الاقتراب من محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الكهربائية ولكن دفاعاتنا الجوية تصدت لها وأسقطتها”، لافتاً إلى أن النازيين الأوكرانيين حاولوا مرة أخرى مهاجمة محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني كان ينوي تنفيذ هذا الهجوم اليوم حصراً لتوقيته بنفس يوم الهجوم إرهابي الذي تم تنفيذه قبل سبع سنوات عندما فجروا أحد خطوط الكهرباء في مقاطعة خيرسون، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن عموم القرم، مؤكداً عدم وقوع أضرار في البنية التحتية المدنية، مشيراً إلى أن جميع القوات في حالة تأهب.

وكان رازفوجايف أعلن في وقت سابق أن الأسطول الروسي تصدى لهجمات ثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق البحر الأسود وأسقطها جميعها.

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