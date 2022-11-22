رئيس وزراء بيلاروس يصل دمشق غداً

دمشق-سانا

يصل رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو على رأس وفد اقتصادي إلى دمشق غداً، في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وستشمل المباحثات ملف العلاقات الاقتصادية، وتعزيز إجراءات التجارة البينية والتعاون في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة والنقل والتربية والتعليم والثقافة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن البحث في مساهمة الشركات البيلاروسية بإعادة الإعمار في سورية، والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.

ومن المقرر أن توقع سورية وبيلاروس خلال زيارة غولوفتشينكو عدداً من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.

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