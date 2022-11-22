بوتين: نعارض بشدة كل أشكال العقوبات والقيود والحصار ضد أي دولة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تعارض بشدة كل أشكال العقوبات والقيود والحواجز والحصار ضد أي دولة، وهو ما عبرت وتعبر عنه دائماً عبر المنصات الدولية المختلفة.

ونوه بوتين خلال لقائه اليوم مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكوبا، لافتاً إلى أنها تتطور دائماً، وهناك خطة لتعزيز التعاون والمشاريع المشتركة بينهما، بناء على الأساس المتين للصداقة من أجل المضي قدماً في دعم العلاقات، لافتاً إلى أن كوبا تتخذ نفس الموقف فيما يتعلق بروسيا، وهو نتيجة الصداقة التقليدية التي أسسها الرئيس فيدل كاسترو.

من جانبه، قال الرئيس دياز كانيل: “رغم كل الأزمات الشديدة اليوم والوضع الصعب الذي تمر به روسيا وكوبا بعد التطبيق التدريجي للعقوبات غير العادلة من عدد من القوى الإمبريالية ضد بلدينا، هناك عدد من المشاريع المشتركة التي تم تطويرها بنجاح”، مشيراً إلى أن تقدم الناتو إلى حدود روسيا هو “أمر غير مقبول”، وأن أوروبا تخضع لمصالح الولايات المتحدة.

وفي سياق ذي صلة، لفت الرئيس دياز كانيل إلى أن المشاريع المشتركة بين روسيا وكوبا بما في ذلك استخراج الهيدروكربونات في حقل بوكا دي جاروكو، لم تتأثر بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، حيث يتم استخدام أساليب مبتكرة هناك وينمو إنتاج الهيدروكربونات.

وأشار إلى وجود عدة استثمارات روسية في منطقة (مارييل) للتنمية الخاصة من أجل خدمة معدات (كاماز)، كما أن العمل جار بمشاركة روسيا في تحديث مصنع صلب مهم سيتم استكمال المرحلة الأولى منه خلال المستقبل القريب.

وقد أزاح الرئيسان الروسي والكوبي في وقت سابق اليوم الستار عن نصب تذكاري للرئيس فيدل كاسترو في العاصمة الروسية موسكو، حيث يقف النصب على صخرة مع خريطة لكوبا منقوشة بطريقة زخرفية متميزة.

يشار إلى أن النصب التذكاري يقع في ميدان يحمل اسم الزعيم كاسترو عند تقاطع شارعي نوفوبيشانايا وشارع بيشانايا الثاني في حي سوكول.

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