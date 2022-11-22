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مقتل 10 جنود تشاديين في هجوم إرهابي شمال البلاد

2022-11-22

نجامينا-سانا

قتل عشرة جنود تشاديين في هجوم شنته جماعة  بوكو حرام الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في إقليم بحيرة تشاد، شمال العاصمة نجامينا.

ونقلت رويترز عن حكومة تشاد قولها في بيان: إن جماعة بوكو حرام الإرهابية شنت هجوماً على وحدة عسكرية أثناء قيامها بمهمة لإنشاء موقع للجيش على جزيرة بوكا تولوروم بين قريتي نجوبوا و كايجا، ما أسفر عن مقتل عشرة جنود وإصابة عدد آخر بجروح.

يذكر أن بوكو حرام تشن منذ عام 2015 هجمات في تشاد والكاميرون والنيجر، حيث أسفرت هجماتها في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل آلاف الأشخاص وفرار 360 ألفاً آخرين.

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