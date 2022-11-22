بناء القدرات المتعلقة بالوعي الصحي… ورشة عمل للإعلاميين في فندق داما روز

دمشق-سانا

ضمن فعاليات حملة التوعية الصحية “لا تحليها زيادة” أقامت وزارة الصحة ورشة عمل للإعلاميين حول بناء القدرات المتعلقة بالوعي الصحي، ولتسليط الضوء على أهمية الحملة وذلك في فندق داما روز بدمشق.



الاختصاصية في أمراض السكري والغدد الصم الدكتورة نيرمين أبو ذراع قدمت عرضاً حول أسباب داء السكري وأعراضه ومضاعفاته وأنماطه، لافتة إلى أهمية الوقاية والدور الكبير في الكشف المبكر عنه، وما هي الفحوصات المخبرية اللازمة للكشف عنه.

مشرفة برنامج التغذية في وزارة الصحة هالة داوود أكدت على أهمية الحملة للتخفيف من مرض داء السكري والتوعية الصحية الشاملة وتصحيح المعتقدات الخاطئة حول المرض، موضحة أن الإصابة عند الأطفال تشكل تحدياً وخاصة أنه لا توجد لديه أعراض نوعية ويوجد صعوبة كبيرة بضبطه.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة سماعة حكيم الدكتور حسين النجار بين دور المنصات والصفحات الصحية في تقديم المعلومات الطبية، مشيراً إلى أنه سيكون دورهم في هذه الحملة عبر فقرة حزورة سماعة حكيم وتقديم رسائل صحية صغيرة ومختصرة.

بدوره مؤسس منصة الصحة السورية ميددوز الدكتور أحمد نزار محمد أشار إلى أن المجتمع يتأثر بشكل كبير بمنصات التواصل الاجتماعي، ويمكن الاستفادة من ذلك عن طريق تقديم المعلومات بشكل حقيقي ومبسط لإدراك خطورة المرض والوصول لأكبر عدد من شرائح المجتمع.

وأطلقت وزارة الصحة في الـ16 من الشهر الجاري حملة توعية بعنوان “لا تحليها زيادة”، وتشمل إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية، وتوزيع نشرات إرشادية حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة، وضرورة اتباع نمط حياة صحية للوقاية من داء السكري.

راما الرشيدي

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