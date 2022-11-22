وقفتان في مدينتي البيرة وطولكرم دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك مئات الفلسطينيين اليوم في وقفتين بمدينتي البيرة وطولكرم في الضفة الغربية، دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفتين اللتين دعت إليهما القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقري اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيرة وطولكرم، حملوا صور الأسرى الأطفال والأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد وعدد من الأسرى المرضى، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياتهم واتخاذ إجراءات عملية تلزم الاحتلال بالإفراج عنهم وبتطبيق القوانين الدولية واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ مطلع العالم الجاري 770 طفلاً بينهم مرضى وجرحى، تعرضوا لإطلاق نار قبل أو أثناء اعتقالهم.

وما زال الاحتلال يحتجز نحو 160 طفلاً في معتقلات “الدامون” و”مجدو” و”عوفر”.

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