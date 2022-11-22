تنظيف مجرى نهر العاصي وتأهيل عدد من الحدائق العامة في حماة

حماة-سانا

نفذ مجلس مدينة حماة بالتعاون مع مديريات الزراعة والخدمات الفنية والموارد المائية والفعاليات الأهلية في المحافظة اليوم أعمالاً خدمية وتجميلية، شملت تنظيف مجرى نهر العاصي، وتأهيل عدد من الحدائق العامة وسط المدينة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس مختار حوراني في تصريح لمراسل سانا أنه تم تنظيف سرير نهر العاصي بدءاً من جريانه في مدينة حماة عند موقع الأربع نواعير، وصولاً إلى موقع باب النهر بواسطة بواكر وآليات تركزت أعمالها على مناطق الاختناقات في مجرى النهر وجوانبه، بتعزيلها من النفايات والأعشاب اليابسة والطمي التي تعرقل جريان النهر، ناهيك عن أضرارها البيئية والصحية وتأثيرها على المظهر الجمالي للمدينة.

بدوره بين مدير الحدائق والنواعير في مجلس المدينة المهندس إياد هرموش أن الأعمال طالت حدائق أم الحسن والأمانة العامة للمحافظة وخلف المركز الثقافي وحديقة ونافورة المياه مقابل مبنى الجامعة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بحديقة أم الحسن الأكبر في ساحة العاصي تمت إزالة كل بسطات وأكشاك البيع المخالفة، والتي تسبب تلوثاً بصرياً مع إغلاق الحديقة مدة شهر، ليصار إلى الانتهاء من أعمال تأهيل المرافق الخدمية فيها كتركيب أعمدة إنارة وإصلاح دورات المياه والمقاعد وغيرها، بالتوازي مع تشذيب أشجارها ونباتاتها، في حين تمت زراعة عدد كبير من الغراس الحراجية في الحديقة مقابل الجامعة والعمل على تأهيل نافورة المياه فيها، كما طالت الأعمال نفسها حديقتي المسنين والأمانة العامة للمحافظة.

من جهته أشار الدكتور عمار الجمل من الفعاليات الأهلية الداعمة للأعمال الخدمية إلى أن العمل جار لإنجاز تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء في سائر مدينة حماة، ولا سيما مداخلها ومواقعها الحيوية بما يحسن المظهر الجمالي والحضاري.

بشار قتيل صاحب مشتل القتيل ذكر أن المشتل ساهم بتقديم الغراس ونباتات الزينة دعماً لنجاح الأعمال الخدمية التي تشهدها حدائق حماة حالياً، وبما يزيد من عدد الأشجار الحراجية فيها، نظراً لأهمية هذه الحدائق كرئات للمدينة ومتنفس لأهلها وزوارها للاستجمام والاستمتاع بجمال الطبيعة.

عبد الله الشيخ

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