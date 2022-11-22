إيران تعلن البدء بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة

طهران-سانا

بدأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة في موقع فوردو النووي.

وذكرت وكالة إيسنا الإيرانية أنه رداً على الإجراء الأخير الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة بالموافقة على قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم إدراج عدة إجراءات على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وتم تنفيذها اليوم بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمعي التخصيب في نطنز وفوردو.

وأشارت إلى أنه تمت أيضا في موقع نطنز مراجعة سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي وضخ الغاز فيهما، تمهيداً لزيادة الإنتاج، كما تم إعداد سلسلتين من هذه الأجهزة لضخ الغاز ضمنهما مستقبلاً.

يذكر أن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر الأسبوع الماضي قراراً ضد الأنشطة النووية السلمية الإيرانية بدفع وضغوط من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

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