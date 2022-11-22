مسير ومحاضرات توعوية الأسبوع القادم دعما للحملة الوطنية للتقصي عن السرطان بحمص

حمص – سانا

دعماً للحملة الوطنية للتقصي عن السرطان، تستعد الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص للقيام بمسير وأنشطة توعوية يوم السبت القادم.

وأوضحت أمينة سر فرع الجمعية الدكتورة سحر النجاري، أنه تشارك بالمسير الفرقة الكشفية العازفة لفوج المضرية الأول بحمص وسيدات أعمال وجمعيات أهلية وغيرها، مشيرة إلى أنه سينفذ على هامش المسير نشاطات تثقيفية للتوعية وللتشجيع على إجراء الفحوص الدورية، من خلال إلقاء محاضرات في عدد من المدارس الثانوية للبنات وتوزيع البروشورات على مختلف الشرائح الاجتماعية.

ودعت “النجاري” الراغبين بالمشاركة للتجمع بجانب مقر فوج المضرية، حيث ينطلق المسير من مقابل جامع الدروبي في المدينة.

يشار إلى أن فرع الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص استأنف عمله منذ عامين بعد توقفه خلال سنوات الحرب، من خلال تقديم الإعانات المادية والطبية لنحو 870 من المرضى المسجلين لديه حاليا من أبناء المحافظة.

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