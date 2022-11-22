زراعة السويداء تنهي حملتي تحصين لأكثر من 40 ألف رأس من الأبقار

السويداء-سانا

أنهت مديرية زراعة السويداء حملتي تحصين وقائي مجانيتين للأبقار ضد مرضي الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي، لتفادي حدوثهما وتأثيرهما سلباً على الإنتاج.

وذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الطبيب البيطري كميل مرشد في تصريح لمراسل سانا اليوم،: “أن الحملتين استهدفتا 40781 رأساً في مختلف مناطق المحافظة، وجرى تنفيذهما بإشراف الفنيين البيطريين في المراكز البيطرية، والوحدات الإرشادية مع توفير اللقاحات مجاناً من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”.

ولفت مرشد إلى مواصلة إطلاق حملات تحصين للأغنام والماعز ضد مرضي الأنتروتوكسيميا “التسمم المعوي الدموي” والجدري، وللعجلات والفطائم ضد البروسيلا “مرض بكتيري معدي”، وللدواجن ضد النيوكاسل “طاعون الدجاج”، واصفاً الواقع الصحي للثروة الحيوانية بالمحافظة بالجيد، مع وجود صعوبات تواجه المربين جراء ارتفاع أسعار الأعلاف.

وكانت مديرية الزراعة أجرت العام الماضي، أكثر من 677 ألف عملية تحصين وقائية للأبقار والأغنام والماعز ضد الأمراض السارية والمعدية.

عمر الطويل

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