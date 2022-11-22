إعلان حالة الطوارئ في نيويورك إثر تساقط قياسي للثلوج

واشنطن-سانا

أعلنت الإدارة الأمريكية حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، إثر تساقط تاريخي للثلوج سجل مستوى قياسياً.

وذكر موقع “بيزنس انسايدر” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صدق على إعلان حالة الطوارئ، وتقديم مساعدة فيدرالية لاستكمال جهود الاستجابة المحلية لمعالجة آثار العاصفة الشتوية الثلجية الشديدة.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول تغريدة على تويتر قالت فيها: “إن العاصفة الثلجية حطمت الأرقام القياسية، وإن العمل جار لتأمين المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان”.

وسجلت العاصفة مستوى قياسياً في الولاية لأكبر تساقط للثلوج خلال فترة 24 ساعة، حيث شهدت بعض المناطق تساقط أكثر من 6 أقدام أو ما يعادل 180 سم من الثلوج.

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