خفر السواحل اليوناني يطلق عملية لإنقاذ مركب يقل نحو 500 مهاجر

أثينا-سانا

بعد نداء استغاثة، أطلق خفر السواحل اليوناني اليوم عملية لإنقاذ مركب صيد يعتقد أنه يقل مئات المهاجرين جنوب غرب كريت.

وأفادت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس بأنه “جاء في نداء الاستغاثة أن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب الذي جنح قبالة جزيرة كريت”، مضيفة: إن الرياح العاتية تعرقل عملية الإنقاذ.

وأعلن خفر السواحل في وقت سابق تلقي نداء استغاثة بعد وقت قصير من منتصف الليلة الماضية، موضحا أن سفينتي شحن قريبتين وناقلة ومركبي صيد إيطاليين تساعد فرق الإغاثة.

ويفيد مسؤولون يونانيون بأنه بسبب الدوريات المعززة التي يسيرها خفر السواحل اليوناني، ووكالة فرونتيكس لمراقبة الحدود الأوروبية في بحر أيجه، يستخدم المهربون بشكل متزايد الطريق الأطول والمحفوف بالمخاطر جنوب جزيرة كريت.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency