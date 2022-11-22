مصرع 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بحادث انزلاق حافلة في أندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في حادث سير بمقاطعة جاوة الوسطى الأندونيسية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم شرطة المقاطعة إقبال القدوسي قوله: إن الحادث وقع في قرية بوميهارجو في منطقة وونوجيري، عندما فقد سائق حافلة صغيرة تقل ركاباً السيطرة على مركبته أثناء صعودها تلة، ما أدى إلى انزلاقها وسقوطها في بركة مياه اصطناعية، ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 20 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وتعتبر حوادث الطرق شائعة في أندونيسيا بسبب الحمولة الزائدة والقيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات.

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