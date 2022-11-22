ضبط موزعين لمادة المازوت في دمشق بمخالفة الاتجار والغش

دمشق- سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق محالا تجارية مخالفة وموزعين لمادة المازوت يقومون بالاتجار بها والتلاعب بعداد السيارة والغش بتوزيعها وتم تغريمهم بـ 60 مليون ليرة.

وأوضح مدير المديرية تمام العقدة أنه تم ضبط موزع مازوت منزلي في منطقة المزة بمخالفة الاتجار بمادة المازوت المدعومة بكمية 3600 ليتر وتم تغريمه بمبلغ 27 مليون ليرة سورية.

وفي منطقة الميدان تم ضبط ثلاثة موزعين، أحدهم بمخالفة وجود جهاز راجع بقصد الغش، تم حجز السيارات المذكورة وأحيلت الضبوط للقضاء المختص، والثاني بمخالفة تلاعب بالعداد بقصد الغش بكمية 2000 ليتر تم تغريمه بمبلغ 15 مليون ليرة، والموزع الثالث بمخالفة نقص الكيل بكمية 2500 ليتر تم تغريمه بمبلغ 18 مليون و750 ألف ليرة.

ووفق العقدة تم ضبط محال تجارية بمخالفات عدم الإعلان وعدم إبراز فواتير مفرق لمواد غذائية وغير غذائية وضبوط عينة متنوعة تم سحبها من الأسواق، لبيان مطابقتها المواصفات بشارع خالد بن الوليد وباب سريجة والقصور وشارع الثورة و الزبلطاني والمزة جبل وباب مصلى والمناخلية والبزورية.

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