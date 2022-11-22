مظاهرات حاشدة في ألمانيا مؤيدة لروسيا

برلين-سانا

اندلعت مظاهرات عديدة في مدينة لايبزيغ ومدن ألمانية أخرى احتجاجاً على موقف الحكومة المؤيد للعقوبات ضد روسيا والتي ارتدت على ألمانيا وحلفائها.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن المشاركين وصفوا ألمانيا بأنها دمية في يد واشنطن ودعوا إلى رفع العقوبات عن روسيا ومراجعة سياسة برلين تجاه أوكرانيا.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات: نريد أن يتوقف دعاة الحرب من “الناتو” عن تأجيج المواجهة بين ألمانيا وروسيا، وبين أوكرانيا وروسيا.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام البوندستاغ في برلين في 8 تشرين الأول في احتجاجات معارضة لسياسة السلطات الألمانية وطالبوا برفع العقوبات عن روسيا والحصول على الطاقة الرخيصة منها في ظل تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار وانعكاسات ذلك على مستوى المعيشة في البلاد.

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