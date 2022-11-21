معرض للفنان الروسي يوري لينشين في خان أسعد باشا بدمشق

دمشق-سانا

افتتح اليوم في خان أسعد باشا بدمشق معرض للفنان الروسي العالمي يوري لينشين المختص بحرفة نفخ الزجاج إضافة إلى أعمال تراثية وفنية حرفية لفنانين سوريين.

المعرض الذي أقيم بالتعاون بين المركز الثقافي الروسي ووزارتي الثقافة والصناعة قدم تعريفاً بأعمال الحرفي الروسي الشهير إضافة إلى تسليط الضوء على المهن والحرف التراثية اليدوية والمهن الفلكلورية لإحيائها عبر تدريب الأجيال الشابة عليها، وإتقان صناعتها.

وأكد الفنان لينشين الذي يعد واحداً من أهم خمسة فنانين في العالم بهذا المجال في تصريح لسانا الثقافية أنه قدم إلى سورية بهدف الاطلاع على هذه الصنعة من منبعها مبدياً أسفه بأنها أصبحت نادرة جداً ومؤكداً ضرورة توحيد الجهود لاستنهاضها.

ولفت إلى أنه اجتمع مع الحرفيين السوريين لإعادة استنهاض هذا العمل الحرفي التقليدي بالشراكة مع وزارتي الصناعة والثقافة معتبراً أن هذه الشراكة ستثمر مشاريع مفيدة.

وأكد نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق أن الهدف من المعرض ليس عرض أعمال الفنان الروسي فحسب وتعريف الجمهور بها وإنما إعادة إحياء هذا التراث السوري القديم باعتبار أن سورية مهد صناعة الزجاج في العالم.

وأشار إلى الأهمية البالغة لهذه المعارض واللقاءات لتبادل الخبرات وإطلاع العالم على جهود سورية في استعادة عافيتها ونقل الصورة الصحيحة إلى العالم.

ميس العاني

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