حين نرسم الوعي.. معرض توعوي في صالة صبحي شعيب بحمص

حمص-سانا

بهدف التوعية من مخلفات الحرب والذخائر المتفجرة نظّم قسم التوعية في اللجنة الدولية للهلال الأحمر بحمص معرضاً تشكيلياً في صالة صبحي شعيب للفنون التشكيلية بالمدينة بمشاركة خمسة وعشرين فناناً وفنانة من المحترفين والهواة.

وتميزت اللوحات المشاركة بتنوع الأساليب اللونية والتقنية لتقترب من التعبيرية، وتتقاطع عند أفكار متشابهة وهي خطر مخلفات الحرب بأنها لا تموت ولكن تبقى مميتة ويجب الحذر منها وإبلاغ الجهات المختصة لإزالتها.

وعن المعرض والهدف منه أوضحت منسقة مشروع التوعية من خطر الألغام والذخائر المتفجرة بحمص ريم داوود لمراسلة سانا أن المعرض من الأنشطة الممتعة والمفيدة في الوقت ذاته بحيث تصل الفكرة التوعوية بأسلوب الرسم من خلال دعوة عدد من الفنانين عبر صفحة الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي واطلاعهم في جلسة توعوية على الأفكار المراد إيصالها عبر المعرض للمتلقي، وهو ما أنتج لوحات مبدعة سترافق فريق التوعية في نشاطاته بالقرى والمناطق المحررة من الإرهاب للتوعية بخطر الألغام.

ولفت الموظف الميداني بقسم التوعية في اللجنة الدولية للهلال الأحمر عمر عصورة إلى أن الهدف الأساسي من المعرض الإضاءة على موضوع التلوث بالأسلحة الموجودة في المناطق التي كابدت الحرب.

وأشار أسامة ضباب من فريق التوعية من مخاطر الألغام إلى أن للمعرض فكرتين الأولى الانتباه لأذى مخلفات الحرب عن طريق الفن والثانية حماية المجتمع عبر هذه الرسائل التوعوية بطريقة مفيدة وممتعة.

رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص اميل فرحة وصف المعرض بالمميز من حيث الموضوع والأفكار والذي تجلى في أعمال الفنانين المشاركين.

حنان سويد

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