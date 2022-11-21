الاتحاد البرلماني العربي يستنكر ممارسات النظام التركي المتكررة بقطع المياه عن محافظة الحسكة

دمشق-سانا

استنكر الاتحاد البرلماني العربي ممارسات النظام التركي المتكررة بقطع المياه عن أكثر من مليون مواطن سوري في محافظة الحسكة.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم: “في ظل استمرار الممارسات التركية والمتمثلة بتكرار قطع المياه فإن الاتحاد البرلماني العربي يستنكر هذه الأعمال والممارسات التي تنتهك مبادئ وعلاقات حسن الجوار وأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام المياه سلاحاً ضد المدنيين الأبرياء أياً كانت المبررات والذرائع”.

وحذر الاتحاد من التبعات الخطيرة للممارسات التركية على حياة المدنيين السوريين مطالباً بوضع حد لها، وإيجاد حل جذري ومستدام لتوفير المياه للمواطنين وإنهاء هذه المأساة الإنسانية ومعرباً عن دعمه وتعاطفه مع الشعب السوري.

وأكد الاتحاد دعمه لكل الجهود الوطنية والعربية والإقليمية الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة في سورية يرسخ الأمن والاستقرار والرفاه فيها ويحقق تطلعات شعبها العريق وآماله بغد أكثر إشراقاً وتقدماً وازدهاراً.

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