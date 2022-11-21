ساوثغايت يحقق رقماً تاريخياً مع منتخب إنكلترا

الدوحة- سانا

حقق المدير الفني لمنتخب إنكلترا غاريث ساوثغايت رقماً تاريخياً، بعد الفوز على منتخب إيران ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2022.

ووفق شبكة أوبتا للإحصائيات بات ساوثغايت أول مدرب يحقق مع المنتخب تسعة انتصارات في البطولات الكبرى “كأس العالم وبطولة أمم أوروبا” ، متجاوزاً السير ألف رامزي الذي حقق ثمانية انتصارات مع منتخب الأسود الثلاثة.

يذكر أن منتخب إنكلترا يوجد في المجموعة الثانية لكأس العالم، بجوار منتخبات إيران والولايات المتحدة الأميركية وويلز.

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