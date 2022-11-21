مستوطنون يضرمون النار في أراضي الفلسطينيين قرب طولكرم

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على أراضي الفلسطينيين الزراعية، قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا قرية رامين شرق المدينة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، وأضرموا النار في مساحات من أراضيها ما أسفر عن تضرر عدد كبير من أشجار الزيتون.

واقتحم مستوطنون في وقت سابق اليوم بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية، واعتدوا على منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى أضرار مادية بعدد منها.

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