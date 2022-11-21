افتتاح المركز الثقافي الأرمني بالقامشلي

الحسكة-سانا

افتتح اليوم المركز الثقافي الأرمني بحي الأربوية في القامشلي، بحضور نيافة المطران ليفيون يغيغيان، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية.

وأكد نيافة المطران ليفيون يغيغيان في تصريح لمراسلة سانا أنه على الرغم من كل الصعوبات ما زال الشعب السوري رمز الحضارة والعلم والثقافة، ومن هذا المنطلق نجتمع اليوم لنفتتح المركز الثقافي الأرمني، لافتاً إلى أن الأرمن السوريين حريصون على الحفاظ على تراثهم كسوريين.

وأشار رئيس المركز الثقافي الأرمني في القامشلي هاكوب نارسيس برجميان إلى أن المركز يهدف إلى صقل المواهب الشابة فنياً وثقافياً، مبيناً أن المركز يحتوي على قاعة لتعليم الموسيقا وقاعة تهتم بالتراث الأرمني في الجزيرة السورية، إضافة إلى قاعة خصصت للرسم، ويأتي هذا في سبيل دعم المواهب الفنية الشابة في القامشلي.

نوف الضمن

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