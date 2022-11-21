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طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وزخات غزيرة متوقعة فوق بعض المناطق

2022-11-21

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد وخاصة في المناطق الساحلية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشمالية والشرقية، بينما تكون جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 22 / 11
المنطقة الجنوبية 23 / 10
المرتفعات الجبلية 13 / 5
المنطقة الوسطى 20 / 10
المنطقة الساحلية 23 / 15
المنطقة الشمالية 21 / 11
منطقة الجزيرة 23 / 12
المنطقة الشرقية 21 / 11
منطقة البادية 19 / 9

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