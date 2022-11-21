إخماد حريق في منزل بضاحية اليرموك في درعا

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا اليوم حريقاً نشب في منزل بضاحية اليرموك في مدينة درعا.

وذكر قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد في تصريح لمراسل سانا أن عناصر الإطفاء فور إبلاغهم بالحريق توجهوا إلى المكان وأخمدوه قبل التوسع باتجاه المنازل المجاورة، مبيناً أن سبب الحريق ماس كهربائي والأضرار اقتصرت على الماديات.

بدوره أشار رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة إلى أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية للحالات المصابة بالاختناق، مؤكداً أن فرق الإسعاف بجاهزيتها التامة على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين الطارئة على الرقم 133.

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