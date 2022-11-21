وزير الخارجية الإيطالي يحث على الكف عن تأجيج الصراع في أوكرانيا

موسكو-سانا

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الكف عن تأجيج الصراع في أوكرانيا.

وأفادت الدائرة الإعلامية لوزارة الخارجية الإيطالية بحسب ما نقلت عنها وكالة نوفوستي بأن تاياني أكد خلال مباحثات مع نظيره الصيني وانغ يي “ضرورة حث جميع الأطراف على الكف عن تأجيج الصراع، وتعزيز المبادرات الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا”.

من جانب آخر، أعلن وزير دفاع ليتوانيا أرفيداس أنوشوسكاس أن بلاده قررت عدم تسليم الجانب الأوكراني مدافع هاوتزر ذاتية الدفع موجودة حاليا بحوزة الجيش الليتواني.

وأضاف الوزير في حديث للصحفيين في ختام جلسة مجلس دفاع الدولة في فيلنوس :”جرت الجلسة خلف أبواب مغلقة، لذلك لن أتطرق إلى تفاصيل هذا القرار”، مشيراً إلى أن ليتوانيا مستمرة رغم ذلك في تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وفي نهاية تشرين الأول الماضي أعلن قائد القوات الليتوانية الفريق فالديماراس روبشيس أن بلاده لا تستطيع تزويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “ناسماس”، لأن الجيش الليتواني نفسه يحتاج لهذه الأسلحة ليتمكن من أداء مهامه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency