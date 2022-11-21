مدفيديف للرئيس الكوبي: العقوبات غير قادرة على عرقلة تطور بلدينا

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا وكوبا تواجهان حزمة كبيرة من العقوبات، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه العقوبات لا يمكن أن توقف تطورهما.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله أثناء لقائه الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في موسكو اليوم: إن الوضع صعب للغاية، حيث يواجه بلدانا تياراً لا نهاية له من العقوبات والقيود، وبهذا المعنى لدينا شيء نتبادله في هذا الصدد، مضيفاً: تحمل الخبرة المتوافرة لدى كوبا في هذا المجال طابعاً لا يقدر بثمن.

وأضاف مدفيديف: سنواصل اتصالاتنا الجيدة، وسنعزز العلاقات الاقتصادية والتعليمية وغيرها بين بلدينا، لافتاً إلى أهمية مواصلة تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

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