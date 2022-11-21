بوتين يوقع قانوناً يدعم إنفاق الميزانية ويزيد الضرائب على قطاعي الغاز والنفط

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قانون تشكيل الميزانية والذي يزيد على وجه الخصوص الضريبةعلى صناعات الغاز والنفط في البلاد بين عامي 2023 و2025.

وحسب وكالة سبوتنيك، تنص الوثيقة المنشورة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للحكومة الروسية على سحب إضافي من شركة غازبروم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 بمبلغ 50 مليار روبل شهرياً، أي ما مجموعه 1.8 تريليون روبل، كما تنص أيضاً على تعديل معدل الضريبة ابتداء من 1 كانون الثاني 2023 عند حساب ضرائب الغاز الطبيعي وليس من 1 تموز وفقاً لإصدار القراءة الأولى.

وتزيد ضريبة الدخل لمصدري الغاز الطبيعي المسال خلال الأعوام المقبلة حتى 2025 بموجب القانون إلى 34 بالمئة، ما سيزيد أيضاً إيرادات الميزانية الفيدرالية الروسية في عام 2023.

وإضافة إلى ذلك يجب أن تؤدي الزيادة القانونية في العبء الضريبي على المنظمات المنتجة للنفط إلى زيادة إيرادات الميزانية من ضريبة الاستخراج على النفط بين عامي 2023 و2025 بما مجموعه 629 مليار روبل عدا عن زيادة مؤقتة من 1 كانون الثاني إلى 31 آذار 2023 لمعدلات استخراج المعادن بمقدار 380 روبل للطن لجميع درجات الفحم باستثناء البني، حيث ستوفر ميزانية إضافية تبلغ نحو 30 مليار روبل.

وتهدف القوانين الجديدة في روسيا إلى مواجهة العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو في أعقاب عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

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