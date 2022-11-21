ضبط موزعي مازوت بمخالفة غش المستهلك وسرقة المادة بدمشق

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق موزعين اثنين لمادة المازوت المنزلي يقومان بغش وخداع المستهلك وسرقة المادة، وتم تغريمهما بـ 96 مليون ليرة سورية.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط موزع مازوت منزلي في منطقة الصناعة بابن عساكر بمخالفة غش وخداع المستهلك بالكمية المعبأة عن طريق التلاعب بالعداد، وتغريمه 24.750.000 ليرة سورية.

كما تم ضبط موزع آخر في المنطقة نفسها بمخالفة سرقة، واختلاس المازوت المدعوم كمية 9500 ليتر، وتم تغريمه 71.250.000 ليرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency