محافظ اللاذقية يبحث مع سفير جنوب أفريقيا مجالات التعاون الاستثماري والتبادل التجاري

اللاذقية-سانا

بحث محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال اليوم مع سفير جمهورية جنوب أفريقيا بدمشق باري فيليب غيلدر سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري.

ولفت المحافظ هلال إلى أهمية العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين والرغبة بتعزيز مجالات التعاون لتشمل مختلف الجوانب الاقتصادية، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مؤكدا الترحيب بمشاركة الشركات من جنوب أفريقيا وتقديم كل التسهيلات الممكنة لها.

وأشار المحافظ هلال إلى إمكانيات التعاون بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، معرباً عن أمله بأن يسهم اللقاء بين السفير غيلدر وغرفة الصناعة والتجارة باللاذقية بوضع مجموعة من القواسم المشتركة في هذا المجال، ولا سيما في قطاع التبادل التجاري، ومنها في المجال الزراعي كالحمضيات والزيتون.

من جهته أشار السفير غيلدر إلى أن بلاده تتفهم طبيعة الوضع الذي تواجهه سورية من حرب مستمرة عليها والتحديات الاقتصادية التي ترافقها نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب، مؤكداً دعم بلاده لكل الجهود الهادفة لإنهاء الحرب في سورية.

ولفت السفير غيلدر إلى أنه لدينا علاقات سياسية وثقافية جيدة ويترتب معها رفع مستوى العلاقات الاقتصادية لما فيه مصلحة البلدين، وقال: نسعى إلى تغيير الانطباع الخاطئ الذي حاولت بعض الدول الغربية تكريسه عن سورية كمنطقة حرب، وذلك بدفع مجالات التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وخاصة في مجال التبادل التجاري وإعادة الإعمار وبناء المصانع وتأهيل قطاع الكهرباء، حيث تتوافر الخبرة للشركات في جنوب أفريقيا.

بسام الإبراهيم

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