القبض على مروج مخدرات في دمشق

دمشق-سانا



ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على مروج مخدرات في دمر بدمشق يلقب بالدكتور، ويكشف تورطه مع شخصين آخرين بعملية سرقة، ويلقي القبض عليهما ويسترد المسروقات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم على صفحتها الرسمية أن إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي في دمشق ألقت القبض على مروج مواد مخدرة في محلة دمر يدعى (أحمد. ب)، ويلقب نفسه بـ الدكتور، لأنه كان يعمل مساعد صيدلاني وطرد من عمله بسبب ترويجه الأدوية المخدرة.

وأوضح البيان أنه بتحري منزله عثر فيه على 7500 حبة دوائية مخدرة من أنواع مختلفة وقطعة من مادة الحشيش المخدر وعدد من حبوب الكبتاغون المخدرة ومادة الكريستال الخطيرة شابو.

وأضاف البيان: إنه “وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج الحبوب المخدرة وبيعها للشبان في محلة دمر، مستغلاً شهرته السابقة أثناء عمله مساعد صيدلاني، كما اعترف بإقدامه على تشكيل عصابة سرقة والتخطيط والتنفيذ لسرقة منزل بالاشتراك مع كل من المدعوين (عامر. خ) و(محمد. ا)، وشخص متوار، حيث قاموا بسرقة مصاغ ذهبي وزنه نصف كيلوغرام ومبلغ 3441 دولاراً و4 أجهزة خلوية وأشياء أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض على المذكورين عامر و محمد، حيث اعترفاً بإقدامهما على السرقة وتعاطي المخدرات بالاشتراك مع المقبوض عليه، وأنه تم استرداد القسم الأكبر من المسروقات من مصاغ ذهبي ومبلغ مالي ومسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، وأن الأبحاث ما زالت مستمرة عن المتواري، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

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