بوتين: جرائم النازيين لا يمكن تبريرها والعفو عنها

موسكو-سانا



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جرائم النازيين التي تم تقييمها بشكل لا لبس فيه من قبل محكمة نيورمبرغ لا يمكن تبريرها والعفو عنها.

وجاء ذلك في برقية ترحيب بالمشاركين ومنظمي المنتدى الدولي العلمي العملي المنعقد اليوم في غاتشينا بمقاطعة لينينغراد تحت عنوان “بدون قانون تقادم.. الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي على يد النازيين والمتواطئين معهم خلال الحرب الوطنية العظمى .. تفكير تاريخي وممارسة قضائية”.

وأضاف بوتين: “يجب علينا نحن والأجيال القادمة أن نفهم العواقب الوخيمة التي يؤدي إليها التواطؤ مع النازية”.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن المنتدى سيعقد بطريقة خلاقة وبناءة، وأن نتائج عمله ستسهم في تنفيذ مشروع (بدون قانون تقادم)، الذي يهدف إلى الحفاظ على ذكرى الحرب الوطنية العظمى.

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