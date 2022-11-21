خلال ورشة عمل بدمشق… التنسيق بين عمل وحدة حماية الأسرة وضباط الارتباط معها لحماية النساء المعنفات

دمشق-سانا



التعريف بعمل وحدة حماية الأسرة في مجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية النساء من العنف والخدمات المقدمة لهن لجهة التمكين والدعم، أبرز محاور ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك في فندق الداماروز بدمشق.

وتضمنت الورشة التي أقيمت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان عرضاً تعريفياً بعمل الوحدة لضباط الارتباط من وزارة الداخلية لتعزيز التنسيق مع الهيئة للعمل في مجال مناهضة العنف الأسري وآلية الإبلاغ عن الحالات وإحالتها إلى وحدة الحماية من مختلف المحافظات، وفق الإجراءات القانونية المناسبة.

رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي بينت في تصريح لـ سانا أن الورشة تسهم في تعريف ضباط الارتباط مع الهيئة بآلية العمل والخدمات التي تقدمها وحدة حماية الأسرة، للتدخل السريع في الحالات التي تتعرض للعنف والإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن وجود ضابط ارتباط في كل محافظة ينعكس بنتائج إيجابية جيدة، لمعالجة العنف على مستوى جميع المحافظات.

بدوره أشار الدكتور عمر بلان الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أهمية الورشة لمناقشة آليات التعاون بين ضباط الارتباط من وزارة الداخلية ووحدة حماية الأسرة للوصول إلى النساء المعنفات وإحالتهن إلى الوحدة وتقديم خدمات لهن، بشكل يضمن حقوقهن وتمكينهن من الحصول عليها وإعادة دمجهن بالمجتمع.

ولفتت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة رنا خليفاوي إلى أهمية التعريف بعمل الوحدة وخطط تطوير الخدمات التي تقدمها في مختلف مجالات الدعم القانوني والاقتصادي والتعليمي للنساء المعنفات، بينما أوضحت مديرة الوحدة أميرة إبراهيم أن الوحدة تقدم مجموعة من الخدمات منها الإقامة الداخلية المؤقتة لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد والرعاية الطبية عبر عيادة للأمراض النسائية، وأخرى للأطفال إلى جانب الاستشارات القانونية والدعم النفسي والاجتماعي.

وأشارت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد إلى دور المديرية في التنسيق بين الهيئة وعدد من الجمعيات الأهلية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز التوعية المجتمعية وحماية المرأة التي تتعرض للعنف.

يذكر أن وحدة حماية الأسرة افتتحت عام 2017 كأول جهة حكومية معنية بموضوع مناهضة العنف ضد المرأة والطفل وحمايتهما، وتستقبل النساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف بمختلف أشكاله.

مهند سليمان

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