بمشاركة 100 شاب وشابة… تنظيم مشروع للتدريب المهني في الحسكة والقامشلي

الحسكة-سانا

بمشاركة 100 شاب وشابة، تنظم مديرية التربية في محافظة الحسكة مشروعاً للتدريب المهني في مدينتي الحسكة والقامشلي، يستهدف فئة الشباب المنقطعين عن العمل والتعليم.

وبينت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يتم بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، ويستهدف فئة الشباب من 15 عاماً حتى 24 عاماً، وتحديداً المنقطعين عن العمل والتعليم، بغية دعم اليافعين وإكسابهم مهنة من خلال الدورات التي تنفذ ضمن المشروع (حلاقة رجالي ونسائي وخياطة)، إضافة إلى تقديم جلسات خاصة بمهارات الحياة وإدارة المشاريع الصغيرة، موضحة أنه ستتم متابعة المتدربين بعد التخرج لمدة ثلاثة أشهر.

ولفتت صورخان إلى أنه من المقرر أن يحصل 20 شاباً وشابة من الخريجين على مستلزمات كاملة للانطلاق بالعمل، بينما يستفيد 80 شاباً وشابة من مستلزمات خفيفة، إضافة إلى ربطهم بسوق العمل من خلال دعم 60 محلاً أو ورشة في المهن الثلاث بمدينتي الحسكة والقامشلي لاستقبال الخريجين كنوع من التطبيق العملي، مشيرة إلى أنه تم تحديد مقر الثانوية التجارية للمشاركين في مدينة الحسكة والثانوية النسوية في مدينة القامشلي.

أحد المشاركين في الدورات أحمد السالم من أبناء مدينة الحسكة، أشار إلى أهمية الدورات لكونها تسهم في المساعدة على إتقان إحدى المهن، بهدف تأمين موارد مادية ثابتة، لافتا إلى أنه يطمح لأن يفتتح مهنة (حلاقة رجالية) في أحد أحياء مدينة الحسكة.

من جانبها قالت المتدربة بشرى عبيد من أبناء مدينة القامشلي: إن افتتاح المشروع فرصة لها، لطالما بحثت سابقاً عن أي جهة تساعدها، لإتقان مهنة الخياطة، منوهة بأن الدورات تساعد على صقل المهنة بالشكل المطلوب.

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