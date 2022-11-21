2748 هكتاراً المساحة المزروعة بالشعير البعل في حمص

حمص-سانا

بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالشعير البعل بمحافظة حمص للموسم الزراعي الحالي 2748 هكتاراً من إجمالي المساحة المخططة البالغة 38 ألفاً و203 هكتارات.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص المهندس عزام دربولي أن المساحة قابلة للزيادة خلال الأيام القادمة حسب الظروف الجوية مشيراً إلى أن تأخر الأمطار وعدم هطولها بشكل كبير في بعض المناطق يؤخر الزراعة وخاصة البعلية.

يذكر أن المساحة المخططة للقمح المروي تبلغ 17 ألفاً و420 هكتاراً وللقمح البعل نحو 22 ألف هكتار في حين تبلغ المساحة المخططة للشعير المروي 529 هكتاراً.

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