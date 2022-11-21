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هزة أرضية بقوة 5.6 درجات تضرب غرب إندونيسيا

2022-11-21

جاكرتا-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة جاوة غرب إندونيسيا.

ونقلت وكالة شينخوا عن وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد قولها إن مركز الهزة وقع على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب منطقة سيانجور في مقاطعة جاوة الغربية وعلى عمق 10 كيلومترات تحت الأرض عند خط عرض 6.8398 درجات جنوباً وخط طول 107.1073 درجات شرقاً.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية تسونامي.

وكان زلزال بشدة 6.7 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب جزيرة سومطرة يوم الجمعة الماضي.

وتقع إندونيسيا في منطقة تسمى حلقة النار في المحيط الهادي تكثر فيها الزلازل والهزات الأرضية.

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