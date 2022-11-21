الخارجية الإيرانية تعلن عن إجراءات رداً على قرار مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية

طهران-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم عن جملة إجراءات رداً على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها.

ونقلت وكالة ارنا عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله: “تم في خطوة أولى وضع عدة إجراءات على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وجرى تنفيذها اليوم بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمعي التخصيب نطنز وفوردو”.

وأضاف كنعاني: “إن القرار أدرج على جدول أعمال أمريكا والدول الأوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا لأهداف سياسية بغية الضغط على إيران” مشيراً إلى أن إيران حذرت الأطراف الغربية من عواقب هذا العمل غير المنطقي والهدام معرباً عن أسفه لاستخدام المنظمات الدولية كأداة ضد الشعوب المستقلة.

وأكد كنعاني أن ايران لن تستسلم للضغوط أبداً وستواصل برنامجها النووي السلمي وفقاً لاحتياجات البلاد وبما يتوافق مع حقوقها والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأضاف: “إن طهران ما زالت مستعدة في إطار حقوقها المشروعة للرد بشكل مناسب على إجراءات الأطراف الغربية متى ما رجعت إلى تعهداتها والتزمت بها وتخلت عن إجراءاتها السياسية”.

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