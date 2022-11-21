محاضرات تربوية ضمن فعاليات ملتقى الفنون السابع للأطفال باللاذقية

اللاذقية-سانا

تضمنت فعاليات ملتقى الفنون السابع للأطفال الذي انطلق اليوم في دار الأسد للثقافة باللاذقية بعنوان “الأيادي المبدعة ترسم بحروف من نور” سلسلة محاضرات تربوية تؤكد على أهمية مرحلة الطفولة في بناء شخصية الإنسان.

واستهلت الفعاليات بمحاضرة للدكتورة فاتن مشاعل بعنوان “ثقافة التحريض ضد العرب في رسوم وقصص الأطفال وأساليب التوجه لتحسين الأطفال” أشارت من خلالها إلى أهمية مرحلة الطفولة في تشكيل شخصية الإنسان حيث إن الطفل هو مرآة المجتمع مشددة على أهمية المحتوى الذي يقدم للأطفال والذي يؤدي أحياناً إلى تشوهات معرفية عند الأطفال ويؤثر على الصحة النفسية.

بدورها الدكتورة دلال عمار رئيسة دائرة البحوث في مديرية تربية اللاذقية شاركت بمحاضرة بعنوان “دور التربية الفنية ومكانتها في التعبير عن تحفيز خيال الطفل والخروج عن المألوف” مؤكدة أن الرسم والتربية الفنية تعني خلق إنسان سليم كامل يعمل على الإبداع والتطور وهي تشمل النحت والرسم والتلوين.

كما شارك إياد حمادة “إعلامي ومعد برامج في المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية” بمحاضرة بعنوان “دور وسائل الإعلام في إبراز أهمية فن الطفل في تعزيز الانتماء الوطني وغرس ثقافة المقاومة” معتبراً أن الأطفال هم الرصيد القادم للمستقبل وهم الأجيال القادمة التي سترفد الحياة بدماء جديدة.

وفي ختام الملتقى شارك فريد رسلان رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية بمحاضرة بعنوان “الوظائف التربوية والمتاحف والمعارض الفنية ودورها في تنمية الذوق الفني وتعزيز القيم الإنسانية والحضارية” لفت فيها إلى أن التطور الحاصل في استراتيجيات التعليم وأساليبه أخرج مصادر متعددة وواسعة للتعلم منها الزيارات الاطلاعية والرحلات العلمية حيث تعتبر المتاحف والمعارض الفنية مقصداً مهماً وأساسياً لتلك الزيارات نظراً لطبيعتها المتفردة التي تجمع بين العلم والمعرفة والجانب الفني والإبداعي.

غفار ديب