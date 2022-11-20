مدرسة الشمس الافتراضية بالسويداء تكرم الرباع معن أسعد تقديراً لإنجازه الأولمبي

السويداء-سانا

محطة تكريمية جديدة كان الرباع الأولمبي معن أسعد ومدربه قيس أسعد على موعد معها اليوم، وذلك في الاحتفالية التي نظمتها مدرسة الشمس الافتراضية بالسويداء بالتعاون مع وزارتي التربية والإعلام.

التكريم الذي يأتي تقديراً للإنجاز الذي حققه رباعنا الأولمبي معن أسعد بعد حصوله على برونزية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو شهد أيضا تكريم عدد من الإعلاميين الرياضيين في مختلف مؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة، ومجموعة من الإعلاميين العاملين في قطاع التربية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مدرسة الشمس الافتراضية سلمان الشاعر إلى أهمية تكريم أبطال الرياضة وكوادرها تقديرا للإنجازات التي حققوها، ورفعوا علم سورية عاليا في المحافل الدولية، إضافة إلى تكريم الإعلاميين الذين واكبوا الحركة الرياضية بكل مفاصلها، وخصوصاً أثناء المنافسات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، متمنياً للرياضة السورية المزيد من التألق في قادمات الأيام.

وشهد الحفل لوحات فنية قدمتها كوكبة من أطفال المدرسة عبرت عن مواهبهم وإبداعاتهم، كما تم استعراض محطات تتويج الرباع معن أسعد في أولمبياد طوكيو وسط تشجيع من الحضور.

هناء صقور

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