طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وتحذير من الضباب في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها، أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بارداً نسبياً بشكل عام خلال الليل، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

الرياح شرقية في المناطق الساحلية والشمالية وجنوبية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..