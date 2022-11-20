“ألوان الطيف”… معرض جمع لوحات لـ 11 موهبة وفناناَ تشكيلياَ بالسويداء

السويداء-سانا

أحد عشر فناناً وموهبة قدموا نحو 55 لوحة تشكيلية، ضمن معرض تقيمه صالة “أوبال عين الشمس” في مدينة السويداء، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

المعرض احتوى أعمالاً طغت على غالبيتها الألوان الزيتية، مع عدد قليل منها بالمائي، واستخدام القماش بالتشكيل الفني، وذلك بأساليب فنية متنوعة، ركز القسم الأكبر منها على الواقعية، وذلك بحسب المعنيين فيه.

وأشار مدير صالة “أوبال عين الشمس” المخرج المسرحي مأمون العسل في تصريح لمراسل سانا، إلى أن المعرض جمع عدداً من الفنانين وأصحاب المواهب، بهدف تعزيز الحالة الثقافية والذائقة البصرية لدى متذوقي الفن وإفساح المجال للمشاركين لعرض ما لديهم من موضوعات.

وبين الفنان التشكيلي المنسق للمعرض والمشارك فيه إياد أبو زيدان أن المعرض شكل حالة فنية تحمل ألواناً زاهية وتصورات معبرة عن الحب والسلام داخل كل فنان ورؤيته البصرية وتجربته، مبيناً أن قسماً كبيراً من المشاركين فيه هم من خريجي كلية الفنون الجميلة والمعاهد الفنية.

وخلال مشاركتها بالمعرض ذكرت الفنانة التشكيلية سحر مسعود أنها قدمت لوحتين بأسلوب انطباعي وواقعي، واقتربت خلالهما من الطبيعة، في محاولة منها لدعوة المتلقي للاهتمام بها، وخاصة جراء ما تعرضت له من تعديات.

وعبر ست لوحات بأحجام متنوعة أظهرت الفنانة نجوان أبو راس جمالية التراث والطبيعة والخيرات في بلادنا، معتبرة أن مشاركتها بالمعرض تعطيها حافزاً لمواصلة العمل، وتبادل الخبرات مع باقي الفنانين.

وبين الزائر للمعرض وأحد المهتمين بالفن التشكيلي علي مهنا أن اللوحات المقدمة متنوعة من حيث الموضوعات التي جمعت بين الوجوه الإنسانية والطبيعة والتراث، إضافة إلى تعدد الأساليب المعتمدة بالرسم.

عمر الطويل

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