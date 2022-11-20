(فكرة بتعمر).. جلسة حوارية لتعزيز مشاركة الشباب في مرحلة إعادة الإعمار

طرطوس-سانا

نظم فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس جلسة حوارية بعنوان (فكرة بتعمر)، بهدف تفعيل دور الشباب، وإشراكهم في مرحلة إعادة الإعمار، وبناء المجتمع.

ياسين ميهوب عضو بالفريق الوطني لإدارة وتيسير جلسات الحوار، والذي أدار الجلسة في قاعة شعبة التعليم العالي، أوضح أنه يتم طرح أسئلة معينة تتمحور حول دور الشباب في عملية التنمية كشريك وفاعل أساسي، وما ينتج عن ذلك من أفكار ومدى تطبيقها على أرض الواقع، في سبيل بناء المجتمع، كما تتناول الجلسة الأنشطة الطلابية في المدرسة أو الجامعة، من خلال تقديم الخدمات وتحقيق الفائدة لها للوصول إلى مرحلة إعادة الإعمار بجهود الفئات الشابة.

بدوره بين علي الماغوط عضو قيادة فرع طرطوس لاتحاد شبيبة الثورة أن الجلسة الحوارية تضم شرائح عمرية مختلفة، وتمت مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء للوصول إلى مخرجات ينتج عنها أفكار لاستثمارها على أرض الواقع، مؤكداً أهمية الجلسة في التنبيه للحد من هجرة العقول واستثمارها ضمن البلد، ولا سيما أن الفئات الشابة هي الشريحة الأهم لبناء البلد.

وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية أهمية الآراء والأفكار المطروحة في تكوين الذات والانطلاق منها للوصول إلى أفكار كبرى والعمل على تطبيقها للنهوض بالمجتمع وإعادة الإعمار ضمن الإمكانات المتاحة، من خلال مشاركة الشباب وانخراطهم فعلياً في سوق العمل.

ذوالفقار أبوغبرا

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