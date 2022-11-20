الحصيلة اليومية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية الكثير من المواقع والمنشآت العسكرية الأوكرانية، منها منظومات صواريخ أمريكية ومراكز قيادة ومستودعات أسلحة، إضافة إلى إسقاط 6 طائرات مسيرة.

ووفق بيانات الوزارة فقد تم:

– إسقاط ست طائرات أوكرانية دون طيار باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الروسية بجمهورية دونيتسك الشعبية.

– إسقاط صاروخين من نظام ألدر متعدد الإطلاق في منطقة جوسيلسكو بجمهورية دونيتسك.

– تدمير ورشة لتجميع محركات طائرات سلاح الجو الأوكراني في شركة موتور سيتش بمدينة زابوروجيه.

وفي اتجاه كوبيانسك:

– استهداف تجمعات مسلحة أوكرانية في مناطق متعددة في جمهورية لوغانسك الشعبية، أسفر عن مقتل أكثر من 20 جندياً أوكرانيا، وتدمير ناقلة جند مدرعة وشاحنتي بيك أب.

وشملت العمليات اليوم:

– إحباط محاولات هجومية لثلاث مجموعات تكتيكية أوكرانية في ماكييفكا وشيرنوفوبوفكا وكريمانايا في لوغانسك، ومحاولة أوكرانية فاشلة في اتجاه كلوموشيخا في لوغانسك.

– تصفية أكثر من 30 جندياً ومرتزقاً.

– تدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك:

– أحبطت القوات الروسية محاولات للقوات الأوكرانية بشن هجوم مضاد في سلافنو بافلوفكا وروفنوبول وفريموفكا.

– تم تكبيد القوات المهاجمة نحو 50 شخصاً بين قتيل وجريح.

– تدمير مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة.

وتضمنت العمليات:

– تدمير موقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيسيلي في منطقة خيرسون.

– تدمير 62 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار.

– تدمير آليتين من منظومات إطلاق الصواريخ الأمريكية هيمارس بصواريخ روسية عالية الدقة في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك.

– تدمير كتيبة المدفعية التابعة للواء 40 من المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولتشانسك وغاتيش بمنطقة خاركوف.

محطة الطاقة النووية في زابوروجيه حسب بيانات الوزارة:

– القوات الأوكرانية لا تتوانى عن افتعال محاولات استفزازية عبر استهدافها المحطة بالقذائف بشكل يومي من أجل خلق كارثة نووية.

– القوات الأوكرانية أطلقت أمس 11 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على أراضي المحطة في زابوروجيه.

– استهدفت أراضي المحطة مرتين اليوم.

– سيتم توضيح عواقب الأضرار الناجمة عن هذا القصف بعد فحص منطقة المحطة من قبل خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة روساتوم.

– حالة الإشعاع في منطقة محطة الطاقة النووية طبيعية.