لوحات فنية وألبسة ضمن معرض المشغولات اليدوية لنزلاء سجن حمص المركزي

حمص-سانا

مشغولات يدوية ولوحات فنية وملبوسات وتحف من الخرز والريزين وأعمال فنية من توالف البيئة صنعت بأيادي نزلاء ونزيلات سجن حمص المركزي، وعرضت في قاعة المعارض بمديرية الثقافة في المدينة.

المعرض الذي أقامته قيادة شرطة محافظة حمص بالتعاون مع مديرية الثقافة وجمعية رعاية المسجونين بعنوان “معرض المشغولات اليدوية لنزلاء سجن حمص المركزي” ضم لوحات طبيعة صامتة ومجسمات فنية خشبية ومعدنية وإكسسوارات من الخرز وطاولات خشب وريزين وبلور، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الألبسة والمشغولات الصوفية والقماشية.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت الرائد هبة حسن مسؤولة التأهيل والتوجيه والرعاية الاجتماعية في سجن حمص المركزي أن المعرض حصيلة عمل ورشات الخياطة والصوف والأرابيسك والخرز والرسم في السجن، حيث يعتبر نافذة وصلة وصل لهم مع المحيط الخارجي، إضافة للمردود المعنوي والمادي الذي يعود لهم من بيع المعروضات، مؤكدة أن السجن مؤسسة إصلاحية تعنى بتأهيل النزلاء ليعودوا مواطنين صالحين لخدمة مجتمعهم.

قمر شربك مشرفة الثقافة في سجن حمص المركزي أشارت إلى أن المعرض يقام سنوياً بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والثقافة، ويهدف إلى إعادة تأهيل نزلاء السجون وإعادة دمجهم بالمجتمع وتشجيعهم على ابتكار وتصميم أشياء مفيدة وتفريغ الطاقة السلبية بأعمال فنية تنعكس إيجاباً على معنوياتهم، وتشكل حافزاً لهم للاستمرار بالعمل.

ولفت المحامي نذير السلومي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المسجونين بحمص إلى دور الجمعية في رعاية النزلاء وتأهيلهم وتدريبهم تمهيداً لبدء حياة جديدة بعد السجن، وتأمين المواد اللازمة لصناعاتهم وتسويقها، مبيناً أن المعرض يتيح للمجتمع المحلي رؤية أعمال النزلاء في السجن، والاطلاع على هواياتهم وإبداعاتهم واقتناء أعمالهم بما يعود بالفائدة المادية لهم.

رشا المحرز

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