الاحتلال يعتدي على مظاهرة مناهضة للاستيطان في سلفيت

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مظاهرة مناهضة للاستيطان قرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بروقين غرب المدينة، واعتدت بإطلاق قنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على مخططات الاحتلال لتوسيع الاستيطان، واعتداءات المستوطنين المتكررة على المزارعين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين قاموا يوم الجمعة الماضي بوضع أسلاك شائكة، وشرعوا بزراعة الأشجار في المنطقة الغربية من البلدة.

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