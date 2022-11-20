ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين في تشرين الأول الماضي

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد سجل نمواً قوياً خلال شهر تشرين الأول الماضي.

ونقلت شينخوا عن البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء قولها: إن البلاد أنتجت 18.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في تشرين الأول الماضي، بزيادة 12.3 بالمئة عن العام الماضي، وهي وتيرة نمو أسرع بمقدار 7.7 نقاط مئوية مقارنة مع شهر أيلول الماضي.

وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 178.5 مليار متر مكعب.

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