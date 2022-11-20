SCS-NET
الشريط الإخباري

ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين في تشرين الأول الماضي

2022-11-20

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد سجل نمواً قوياً خلال شهر تشرين الأول الماضي.

ونقلت شينخوا عن البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء قولها: إن البلاد أنتجت 18.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في تشرين الأول الماضي، بزيادة 12.3 بالمئة عن العام الماضي، وهي وتيرة نمو أسرع بمقدار 7.7 نقاط مئوية مقارنة مع شهر أيلول الماضي.

وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 178.5 مليار متر مكعب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الصين: ممارسة الضغط على إيران لن تساعد في حل القضية النووية

فيينا-سانا أكد نائب رئيس بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا وانغ تشانغ أن …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved