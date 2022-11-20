زراعة 700 غرسة من الأشجار الحراجية في بلوران

اللاذقية-سانا

بدأت دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية وبالتعاون مع جمعية سوق الضيعة حملة تشجير تطوعية في بلوران في محافظة اللاذقية، تضمنت زراعة 700 غرسة من أشجار الخرنوب والصنوبر الثمري.

وذكرت رئيسة الجمعية زينة وليد في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة التي بدأت الأسبوع الماضي، تضمنت زراعة 300 غرسة صنوبر ثمري وخرنوب في بلوران، كما تم خلال هذا الأسبوع زراعة 400 غرسة بواقع حملة تشجير واحدة كل أسبوع، مبينة أنها مستمرة حتى الأول من شهر نيسان القادم، والهدف منها زيادة الغطاء النباتي ولا سيما في الأماكن التي تعرضت للحرائق والحد من التصحر والاحتباس الحراري وحماية التربة من الانجراف.

وذكر رئيس شعبة حراج قسطل معاف عصام سليمان في تصريح مماثل أن الحملة بدأت في موقع بلوران، ولاحقا سيتم تحريج موقع الميدان الذي يبعد 5 كم عن بلوران، لافتاً إلى أنه تم انتقاء أنواع من الأشجار المثمرة عريضة الأوراق والمتعددة الأغراض.

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