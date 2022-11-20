إسلامي: اعتماد قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران لن يساعد في دفع الأمور

طهران-سانا

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: إن اعتماد قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران لن يساعد في دفع الأمور، وسنرد بحزم.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية اليوم عن إسلامي قوله في تصريح له اليوم: “قلنا مسبقاً إن اعتماد قرار ضدنا هو إجراء غير بناء للحفاظ على أقصى قدر من الضغوط، ولن يساعد في حل المشكلات القائمة” .

وأضاف إسلامي: “يبدو أن الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا معتادة على استخدام أساليب الضغط المختلفة، بما في ذلك إصدار القرارات والعقوبات”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال أمس: إن العمل على استصدار قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران استغلال لمكانتها وتسييس لوظائفها، مشيراً إلى أن طهران سترد بحزم إذا أصدرت الوكالة أي قرار.

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