مونديال قطر2202 ..الأعلى تكلفة بين نهائيات كأس العالم

دمشق-سانا

عشية انطلاق النسخة الـ 22 من نهائيات كأس العالم قطر 2022 الذي اعتبر الأغلى بين نهائيات كأس العالم على مر التاريخ، تتجه أنظار عشاق المستديرة إلى ستاد “البيت” الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر ونظيره الأكوادوري.

وعلى الجانب الفني ستشهد مباريات البطولة بمنتخباتها الـ 32 الموزعة على 8 مجموعات مواجهات قوية، لما تضمه الفرق المشاركة من خيرة لاعبي العالم، أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وغيرهم الكثير من نجوم كرة القدم العالمية، فيما غيبت الإصابات نجوما كباراً مثل إنغولو كانتي وبول بوغبا عن المنتخب الفرنسي والمهاجم ديوغو غوتا وبيدرو نيتو عن المنتخب البرتغالي وريس جيمس عن المنتخب الإنكليزي وتيمو فيرنر وماركو رويس عن المنتخب الألماني.

ومن الأسماء المهمة التي ستغيب أيضاً عن كأس العالم الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو والبرازيليين أرتور ميلو ودييغو كارلوس، بالإضافة إلى لاعب منتخب المكسيك المهاجم خيسوس مانويل والهولندي جورجينيو وينالدوم والسنغالي ساديو ماني.

ولعل أهم ما يميز البطولة الحالية والتي تعتبر الأغلى على الإطلاق بتكلفة تجاوزت عتبة الـ 200 مليار دولار حسب تقديرات مجموعة من الخبراء هو استخدام تكنولوجيا شبه آلية لتحديد وضعيات التسلل لدعم الحكام وحكام الفيديو “الفار” من خلال استخدام 12 كاميرا تثبت أسفل سقف الملعب بهدف تتبع حركة الكرة، إضافة إلى ما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان.

ولن يقتصر التحكيم في مونديال 2022 على الرجال، حيث شهدت لوائح الحكام المختارون لإدارة المباريات حدثا تاريخيا عبر تعيين 3 حكام من السيدات و3 مساعدات لهن.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر المستضيفة والإكوادور والسنغال وهولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إنكلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز، والمجموعة الثالثة الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس، والمجموعة الخامسة إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان، والمجموعة السادسة بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا، والمجموعة السابعة البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، والمجموعة الثامنة البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

وستكون هذه النسخة من كأس العالم الأخيرة التي تقام بمشاركة 32 منتخباً بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 منتخباً بداية من نسخة عام 2026 التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وتوج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا بعد فوزه الكبير في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

نضال السويداني

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