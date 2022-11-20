روسيا تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة نظام كييف على جرائم الحرب بحق الأسرى

نيويورك-سانا

سلمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة حول جرائم قوات النظام الأوكراني ضد أسرى الحرب الروس، وطلبت منه تعميمها على الجمعية العامة.

وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في قناته على تلغرام: “بعثنا اليوم رسالة تحتوي على معلومات حول أدلة جديدة على سوء معاملة أوكرانيا لأسرى الحرب الروس، وطلبنا من غوتيريش توزيعها كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”، مشدداً على ضرورة محاسبة أوكرانيا على جرائم الحرب التي ارتكبتها.

ولفت بوليانسكي إلى أن بعثة روسيا ستواصل التركيز على هذه الجرائم وغيرها من جرائم نظام كييف خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، بما يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة فلاديمير زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أنه سيتم تحديد هوية جميع المتورطين في إعدام الأسرى الروس في أوكرانيا، ولن يفلت أحد من العقاب.

ودعا مجلس حقوق الإنسان الروسي إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم المسلحين الأوكرانيين ومن يقاتل معهم، إضافة لتشكيل لجنة دولية لهذا الغرض.

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