افتتاح منافسات المجموعة الوسطى لدوري الشباب بكرة السلة تحت 18 عاماً

حماة-سانا

استضافت صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة اليوم مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الوسطى لبطولة الدوري بكرة السلة لفئة الشباب تحت 18 عاماً.

وأسفرت المباراة الأولى عن فوز النواعير على محردة بنتيجة 59-23 نقطة، فيما تغلب في المباراة الثانية الطليعة على الكرامة 60-27 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثانية لهذه المجموعة يوم السبت المقبل حيث يلعب بحماة محردة مع الطليعة فيما يلتقي الكرامة مع الوثبة في حمص.

ويشارك في منافسات المجموعة الوسطى خمسة أندية تلعب فيما بينها ذهاباً وإياباً لتحديد المراكز الأربعة الأولى حيث يتأهل الأول والثاني إلى دور الثمانية لبطولة الدوري مباشرة، فيما يتأهل الثالث والرابع إلى ملحق دور الثمانية.

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